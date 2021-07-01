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الخليفي يقود مفاوضات تجديد عقد مبابي

الخميس 01/يوليو/2021 - 03:06 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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قرر ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي تولى ملف تجديد عقد كيليان مبابي نجم الفريق الأول بنفسه خلال الأيام الحالية.

وأشارت صحيفة ليكيب الفرنسية إلى أن عقد مبابي مع النادي الفرنسي ينتهي عقب نهاية الموسم المقبل وسط ترقب من ريال مدريد الإسباني الذي يستعد لخطفه.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن ناصر الخليفي سيقود مفاوضات تجديد عقد مبابي بنفسه من أجل الحصول على توقيعه بأي مقابل ومهما كانت المدة حتى لو كانت موسمين أو ثلاثة.

وألمحت الصحيفة الفرنسية أن باريس سان جيرمان ما زال يتمسك بآمال استمرار مبابي خاصة أنه لم يصرح أبدًا برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق كما لم يتقدم أي نادي بعرض للتعاقد معه حتى الآن.

وأفادت الصحيفة الفرنسية بأن النادي الفرنسي يسعى للمحافظة على مبابي بالإضافة إلى نيمار الذي جدد تعاقده حتى 2026 على أمل تحقيق حلم الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

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