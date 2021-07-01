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السبت.. عرض مسلسل "لعبة نيوتن" على شاشة"dmc"

الخميس 01/يوليو/2021 - 03:10 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تُعرض قناة "dmc" يوم السبت المقبل أولى حلقات مسلسل "لعبة نيوتن"، ويُعتبر ذلك العرض الثاني له بعدما تم عرضه لأول مرة في السباق الرمضاني الماضي.

ويُعرض المسلسل من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع يوم الخميس والجمعة حلقات مجمعة للعمل.

"لعبة نيوتن "بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub، تأليف وإخراج تامر محسن.

وتدور أحداث مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

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