Advertisements

3 وجهات لميسي حال الرحيل عن برشلونة

الخميس 01/يوليو/2021 - 03:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

إنتهى يوم أمس الأربعاء الموافق الثلاثين من شهر يونيو عقد الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مع البلوجرانا وذلك بعد سبعة عشر عامًا بقميص العملاق الكتالوني.

وأشارت بعض الصحف الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس أن مانشستر سيتي سبق وأن قدم لميسي عرض قيمته 430 مليون إسترليني خلال خمسة أعوام.

في الوقت الذي ينتظر فيه فريق نادي باريس سان جيرمان معرفة مصير الدلي الارجنتيني من أجل تكوين ثنائية نارية مع البرازيلي نيمار دا سيلفا والذي لعب معه سابقًا في البلوجرانا.

أما الوجهة الثالثة التي من المُنتظر أن ينتقل إليها ميسي حال الرحيل عن برشلونة فريق نادي انتر ميامي الامريكي المملوك إلى أسطورة كرة القدم الانجليزية ديفيد بيكهام.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميسي برشلونة الدوري الاسباني الممتاز

أخبار تهمك

أزمة قوية تضرب كايزر تشيفز قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

نجم الأرسنال ينجو من الموت بعد حادث سير اليم

منذ نصف ساعة

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

الزمالك يصدم سموحة بشأن "الحريف"

منذ 37 دقيقة

موسيماني يفاجئ كهربا في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

حقيقة رحيل الشناوي عن الأهلي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. التأمينات تكشف موعيد صرف المعاشات بعد إضافة الزيادة السنوية

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

منذ يوم

من داخل الترجي.. كارتيرون يحدد بديل ساسي في الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

زوج هاله صدقي يهاجمها من جديد :"كله هيتحول للطب الشرعي ومش هرحمك"

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة

الهارب يفتح الباب أمام عودته للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الحكومة تغلق مستشفى شهير بالقاهرة بعد استغاثة المواطنين

منذ حوالي 5 ساعات

تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال تضع السعودية في مجموعة نارية

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. كارتيرون يرفض عودة طائر الزمالك المهاجر

منذ 34 دقيقة

قناة كتالونية: ميسي جدد مع برشلونة 5 مواسم

منذ ساعة و 23 دقيقة

موضوعات متعلقة

ميسي في طريقه لمغادرة برشلونة.. تعرف على ناديه الجديد

أخبار برشلونة: البرسا يُحدد صفقته الجديدة وسر انقلاب ميسي على برشلونة وتحديد بديل فالفيردي وصدمة لجماهير البلوجرانا

أسطورة ريال مدريد يخطط لخطف "ميسي"

بيكهام يبدأ أولى الخطوات الرسمية لضم ليونيل ميسي إلى فريقه الجديد

ليس ميسي.. بيكهام يستهدف نجم آخر من برشلونة

أسطورة ريال مدريد يُهدد استقرار برشلونة!

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:19 م

عاجل.. كارتيرون يرفض عودة طائر الزمالك المهاجر

موسيماني يفاجئ كهربا في الأهلي

02:00 م

أزمة قوية تضرب كايزر تشيفز قبل مواجهة الأهلي

01:29 م

الحكومة تغلق مستشفى شهير بالقاهرة بعد استغاثة المواطنين

11:10 ص

زوج هاله صدقي يهاجمها من جديد :"كله هيتحول للطب الشرعي ومش هرحمك"

12:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة