3 وجهات لميسي حال الرحيل عن برشلونة





إنتهى يوم أمس الأربعاء الموافق الثلاثين من شهر يونيو عقد الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مع البلوجرانا وذلك بعد سبعة عشر عامًا بقميص العملاق الكتالوني.





وأشارت بعض الصحف الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس أن مانشستر سيتي سبق وأن قدم لميسي عرض قيمته 430 مليون إسترليني خلال خمسة أعوام.





في الوقت الذي ينتظر فيه فريق نادي باريس سان جيرمان معرفة مصير الدلي الارجنتيني من أجل تكوين ثنائية نارية مع البرازيلي نيمار دا سيلفا والذي لعب معه سابقًا في البلوجرانا.





أما الوجهة الثالثة التي من المُنتظر أن ينتقل إليها ميسي حال الرحيل عن برشلونة فريق نادي انتر ميامي الامريكي المملوك إلى أسطورة كرة القدم الانجليزية ديفيد بيكهام.



