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الزمالك يصدم سموحة بشأن "الحريف"

الخميس 01/يوليو/2021 - 03:16 م
بوابة الفجر
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كشفت تقارير صحفية عن موقف الزمالك من ابرام صفقة تبادلية مع نادي سموحة للحصول على خدمات حسام حسن نجم الفريق السكندري المعار حاليا في الدوري الليبي.

ويرفض مسئولو الزمالك دخول مصطفى فتحي لاعب الفريق في صفقة حسام حسن مهاجم سموحة، بعدما طلب النادي السكندري الحصول على خدماته بشكل نهائي مقابل انتقال مهاجم الفريق إلى القلعة البيضاء.

ويتمسك الجهاز الفني للزمالك بعودة مصطفى فتحي للفريق الأبيض بالموسم المقبل.

واشترط رئيس سموحة الحصول على 40 مليون جنيه نظير بيع حسام حسن للزمالك ولكن يرى مسئولو القلعة البيضاء أن المبلغ كبير وهناك محاولات لتخفيض المقابل المالي.

ويرغب الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك في تدعيم هجوم الفريق بصفقة قوية لتعويض رحيل مصطفى محمد إلى جالاتا سراي التركي.

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