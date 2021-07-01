العاهل الأردني يزور أمريكا للمشاركة في ملتقى إقتصادي

أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الخميس، الملك عبد الله الثاني، توجه إلى الولايات المتحدة في زيارة عمل يشارك خلالها في ملتقى إقتصادي.

وغادر العاهل الأردني، المملكة الخميس ترافقه الملكة رانيا متوجهاً إلى الولايات المتحدة، في زيارة عمل تتخللها زيارة خاصة.

والجدير بالذكر، أن ملك الأردن سيشارك في الأسبوع الأول من يوليو الجاري في ملتقى اقتصادي بمدينة صن فالي في ولاية أيداهو، بحضور قيادات سياسية واقتصادية وإعلامية أمريكية ودولية، بحسب البيان.

وجاءت هذه الزيارة بعد نحو شهر على زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى عمان ولقائه العاهل الأردني.