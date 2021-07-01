Advertisements

عاجل.. كارتيرون يرفض عودة طائر الزمالك المهاجر

الخميس 01/يوليو/2021 - 03:19 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

أشارت بعض المصادر الخاصة في الساعات الأولى م صباح اليوم الخميس عن وجود رغبة لدى واحد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في العودة إلى القلعة البيضاء خلال الموسم القادم.

وتواصل باسم مرسي الذي يلعب لفريق نادي مصر المقاصة مع جهاز الكرة في القلعة البيضاء من أجل معرفة موقف المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون من الحصول على خدماته خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

لكن كارتيرون أبلغ جهاز الكرة خروج اللاعب بشكل رسمي من حساباته خاصةً أنه حدد أكثر من عنصر من أجل تدعيم خط الهجوم ليس من ضمنهم باسم مرسي.

في الوقت الذي أفادت فيه بعض المصادر أن الفرنسي لم يقتنع بعد بمستوى باسم مرسي بعد أن شاهد مستواه الفني خلال المباريات الأخيرة سواء أمام الزمالك في الدوري أو كأس مصر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كارتيرون الزمالك الدوري المصري الممتاز

أخبار تهمك

نجم الأرسنال ينجو من الموت بعد حادث سير اليم

منذ 33 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يرفض عودة طائر الزمالك المهاجر

منذ 38 دقيقة

قناة كتالونية: ميسي جدد مع برشلونة 5 مواسم

منذ ساعة و 27 دقيقة

خاص| أول رد من "فتاة الفستان" بشأن تحويلها لمجلس تأديب وكذب روايتها

منذ حوالي 16 ساعة

تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال تضع السعودية في مجموعة نارية

منذ أقل من نصف ساعة

الحكومة تغلق مستشفى شهير بالقاهرة بعد استغاثة المواطنين

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

زوج هاله صدقي يهاجمها من جديد :"كله هيتحول للطب الشرعي ومش هرحمك"

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة رحيل الشناوي عن الأهلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

منذ يوم

عاجل.. التأمينات تكشف موعيد صرف المعاشات بعد إضافة الزيادة السنوية

منذ حوالي 18 ساعة

أزمة قوية تضرب كايزر تشيفز قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

من داخل الترجي.. كارتيرون يحدد بديل ساسي في الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك يصدم سموحة بشأن "الحريف"

منذ 41 دقيقة

موسيماني يفاجئ كهربا في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

كارتيرون يحدد مطالب الزمالك في الصيف

مجزرة زملكاوية.. كارتيرون يستقر على أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

كارتيرون يكرر طلبه لإدارة الزمالك بشأن التعاقد مع نجم بيراميدز

بوادر أزمة نارية بين كارتيرون ومجلس الزمالك

عاجل.. أول صدام بين كارتيرون وإدارة الزمالك

باسم مرسي يقترب من العودة للزمالك

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:19 م

عاجل.. كارتيرون يرفض عودة طائر الزمالك المهاجر

موسيماني يفاجئ كهربا في الأهلي

02:00 م

أزمة قوية تضرب كايزر تشيفز قبل مواجهة الأهلي

01:29 م

الحكومة تغلق مستشفى شهير بالقاهرة بعد استغاثة المواطنين

11:10 ص

تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال تضع السعودية في مجموعة نارية

03:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة