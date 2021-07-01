عاجل.. كارتيرون يرفض عودة طائر الزمالك المهاجر





أشارت بعض المصادر الخاصة في الساعات الأولى م صباح اليوم الخميس عن وجود رغبة لدى واحد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في العودة إلى القلعة البيضاء خلال الموسم القادم.





وتواصل باسم مرسي الذي يلعب لفريق نادي مصر المقاصة مع جهاز الكرة في القلعة البيضاء من أجل معرفة موقف المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون من الحصول على خدماته خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





لكن كارتيرون أبلغ جهاز الكرة خروج اللاعب بشكل رسمي من حساباته خاصةً أنه حدد أكثر من عنصر من أجل تدعيم خط الهجوم ليس من ضمنهم باسم مرسي.





في الوقت الذي أفادت فيه بعض المصادر أن الفرنسي لم يقتنع بعد بمستوى باسم مرسي بعد أن شاهد مستواه الفني خلال المباريات الأخيرة سواء أمام الزمالك في الدوري أو كأس مصر.