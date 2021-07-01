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التموين: منظومة الخبز قضت على ظاهرة الطوابير

الخميس 01/يوليو/2021 - 03:23 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إن منظومة الخبز الجديدة ساهمت في تحقيق أكثر من هدف، حيث ساهمت في القضاء على اهدار ملايين الجنيهات التي كانت تتم في السوق السوداء بسبب شراء القمح، ومن ثم الحفاظ على المال العام للدولة.

وأشار "كمال"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الخميس، إلى أن المنظومة ساعدت على حصول المواطن على رغيف الخبز بكرامة، فضلا على القضاء على ظاهرة طوابير الخبز، وهى ظاهرة لا تليق بالشعب المصري، مؤكدا أن المواطن أصبح يحصل على احتياجه من الخبز بكل سهولة.

وأوضح أن هناك ارتباط بين تطبيق منظومة السلع التموينية والخبز، حيث أن المستهلك الذي يوفر في نقاط الخبز ليحصل على سلع تموينية، لافتا إلى أن عدد المنافذ التموينية يصل إلى 40 ألف منفذ، حيث ينفق 3 مليار جنيه شهريا لتوفير السلع التموينية بالبطاقات.

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