البورصة في أسبوع .. أرباح تصل الي 15.8 مليار جنيه علي مدار 4 جلسات فقط









أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الجاري علي هبوط جماعي للمؤشرات ، وذلك علي الرغم من الأنباء الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصرى و اشادات المؤسسات الدولية و توقعاتها بنسب نمو إيجابية للاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة .









وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 15.8 مليار جنيه ، مغلقاً تعاملات جلسات الأسبوع الثاني من شهر يونيو عند مستوى 667.3 مليار جنيه، حيث إقتصرت جلسات هذا الأسبوع علي 4 جلسات فقط ،بسبب عطلة اليوم الخميس بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو .





وقررت البورصة المصرية أن يكون اليوم الخميس 30 يونيو أجازة رسمية بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو.









مؤشرات البورصة المصرية





وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 10256.62 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 2323.01 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعًا بنحو 0.55% مغلقًا عند مستوى 3278.77 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 0.5% مغلقًا عند مستوى 12813.25 نقطة، وصعد مؤشر التميز في ثاني أسبوع تداول بنسبة 10.72% ليغلق عند مستوى 2406.22 نقطة.





تداولات البورصة المصرية





وتراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 12.1 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.838 مليار ورقة منفذة على 189 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 27.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.714 مليار ورقة منفذة على 266 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.









وقال أيمن فودة خبير أسواق المال ، أن سوق المال يعزف منفردا و بعيداً عن تلك الإيجابيات و هى ليست مشكلة الجلسات الأخيرة فحسب ، و لكن جاذبية أى سوف مالى و خاصة للاستثمار الأجنبى تكمن فى منتجات السوق التى غاب الحديد منها عن السوق المصرى ، كما غابت المحفزات التى كان لها الأثر الأكبر فى الارتداد من قاع كورونا مارس 2010.



