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الدفع بـ10 سيارات إسعاف و6 عيادات متنقلة للتأمين الطبي لمعرض الكتاب (صور)

الخميس 01/يوليو/2021 - 03:24 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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وفرت وزارة الصحة والسكان، 6 عيادات متنقلة موزعة بممرات دخول معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52 تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، في الفترة من 30 يونيه حتى 15 يوليو الجاري، تضم فريق طبي لتقديم لخدمات الطبية للزائرين من قياس ضغط الدم والسكر ضمن "مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر عن الاعتلال الكلوي"، بالإضافة إلى توفير الخدمات الطبية ضمن "مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة"، مضيفًا أن العيادات تضم أيضًا أدوية طوارئ ومسكنات ومستلزمات طبية ووقائية.

كما أنه تم الدفع بـ 10 سيارات إسعاف للتأمين الطبي للمعرض، من ضمنها سيارة ذاتية التعقيم لنقل أي حالة قد يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا طبقًا لخطة الإخلاء الطبي المقررة وتحديد المستشفيات المتاحة لاستقبال الحالات والتعامل معها، ورفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المستشفيات الحكومية المحيطة بالمعرض.

إلى جانب قيام فريق من قطاع الطب الوقائي بمتابعة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا، ومتابعة تطهير وتعقيم كافة أنحاء المعرض على مدار اليوم، بالإضافة إلى المراقبة الدورية على الأغذية والمياه الخاصة بالمطاعم والمحلات المحيطة حفاظًا على صحة وسلامة كافة المشاركين خلال فترة إقامة المعرض.
الدفع بـ10 سيارات إسعاف و6 عيادات متنقلة للتأمين الطبي لمعرض الكتاب (صور)
الدفع بـ10 سيارات إسعاف و6 عيادات متنقلة للتأمين الطبي لمعرض الكتاب (صور)
الدفع بـ10 سيارات إسعاف و6 عيادات متنقلة للتأمين الطبي لمعرض الكتاب (صور)
الدفع بـ10 سيارات إسعاف و6 عيادات متنقلة للتأمين الطبي لمعرض الكتاب (صور)
الدفع بـ10 سيارات إسعاف و6 عيادات متنقلة للتأمين الطبي لمعرض الكتاب (صور)
الدفع بـ10 سيارات إسعاف و6 عيادات متنقلة للتأمين الطبي لمعرض الكتاب (صور)
الدفع بـ10 سيارات إسعاف و6 عيادات متنقلة للتأمين الطبي لمعرض الكتاب (صور)
الدفع بـ10 سيارات إسعاف و6 عيادات متنقلة للتأمين الطبي لمعرض الكتاب (صور)
الدفع بـ10 سيارات إسعاف و6 عيادات متنقلة للتأمين الطبي لمعرض الكتاب (صور)
الدفع بـ10 سيارات إسعاف و6 عيادات متنقلة للتأمين الطبي لمعرض الكتاب (صور)

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