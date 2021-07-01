نجم الأرسنال ينجو من الموت بعد حادث سير اليم





أعلن الفريق الاول لكرة القدم بنادي الأرسنال الانجليزي تعرض واحد من أبرز نجوم الجانرز إلى حادث سير اليوم الخميس لكنه خرج منه سالمًا.





وقالت وسائل الإعلام البريطانية أنه جرى إستدعاء عناصر من الشرطة بالإضافة إلى فرق من الطوارئ عقب وقوع الحادث يوم أمس الأربعاء.





وقالت المتحدث الرسمي بإسم فريق نادي أرسنال أن لاعب الوسط أينزلي ميتلاند نايلز تورط في حادث وهو في المنزل لحسن الحظ لم يصب بأي أذى".





يُذكر أن ميتلاند نيلز قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا إلى صفوف فريق نادي وست بروميتش البيون قبل أن يهبط فريقه ويعود إلى الجانرز من جديد.