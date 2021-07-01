إصابة مصطفى محمد تقلق جالطة سراي





يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي جالطة سراي التركي إصابة نجم الفريق الدولي المصري مصطفى محمد منذ ثلاثة أيام في الودية التي خاضها أبناء فاتح تريم أمام فريق نادي دينامو بوخارست الروماني.





وسبق وأن خرج الفريق التركي في بيان رسمي وأكد أن حجم إصابة اللاعب لم تتعدى كونها كدمة في الركبة في الوقت الذي تواصل فيه الجهاز الطبي للمنتخب الأوليمبي مع الجهاز الطبي في الفريق التركي من أجل معرفة موقف اللاعب.





وتبين من الفحوصات الطبية أن اللاعب يحتاج إلى فترة علاج تتراوح بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع ما يعني أن موقفه من المشاركة في أولمبياد طوكيو لم يتحدد بعد.





يُذكر أن جالطة سراي سبق وأن رفض مشاركة مصطفى محمد في أولمبياد طوكيو وذلك بسبب حاجة الفريق إلى اللاعب للمشاركة في الدور التمهيدي من دوري ابطال أوروبا.