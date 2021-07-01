من داخل الترجي.. كارتيرون يحدد بديل ساسي في الزمالك

كشفت تقارير صحفية عن دخول الزمالك في مفاوضات مع محمد علي بن رمضان لاعب فريق الترجي التونسي للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل لتدعيم صفوف الزمالك في الموسم الجديد.





ويأتي اهتمام الزمالك بالتعاقد مع نجم الترجي التونسي بناءا على رغبة كارتيرون المدير الفني للفريق وذلك لتعويض رحيل الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري ولم يجدد حتى الآن.





ورحب بن رمضان بالانضمام إلى صفوف الزمالك لكنه ينتظر عرض من فرنسا وحال تعثر المفاوضات وعدم وصول العرض بشكل رسمي سيكون قراره باستكمال المفاوضات مع الزمالك خاصة وأن الترجي لا يمانع في بيع اللاعب خلال الموسم المقبل.





وكان فرجاني ساسي أعلن رحيله عن الزمالك بنهاية الموسم الحالي بعدما رفض تجديد عقده مع القلعة البيضاء.



