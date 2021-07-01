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موعد مباراة ريال مدريد الأولى في الدوري الإسباني 2021 - 2022

الخميس 01/يوليو/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت رابطة الدوري الإسباني المنتاز لكرة القدم جدول مباريات دوري الدرجة الأولى للموسم المقبل 2021-2022.

ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة قوية مع نظيره بديبورتيفو آلافيس خارج ملعبه، كما طلب الفريق إقامة مباراة أخرى خارج ملعبه في بداية الموسم الجديد، وذلك لفتح المجال أمام إنهاء أعمال التطوير في ملعب سانتياغو برنابيو.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول مباريات الجولة الأولى لموسم 2021-2022 بالدوري الإسباني كالآتي:-
برشلونة × ريال سوسيداد
قادش × ليفانتي
سيلتا فيغو × أتلتيكو مدريد
ديبورتيفو آلافيس × ريال مدريد
إلتشي × أتلتيك بلباو
أوساسونا × إسبانيول
ريال مايوركا × ريال بيتيس
إشبيلية × رايو فاليكانو
فالنسيا × خيتافي
فياريال × غرناطة

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