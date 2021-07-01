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تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال تضع السعودية في مجموعة نارية

الخميس 01/يوليو/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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سحبت اليوم الخميس في العاصمة الماليزية كوالالمبور قرعة الدور الثالث والأخير من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 والتي من المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة.

وأجرى القرعة دانو وينسون أمين عام الاتحاد الآسيوي والذي نقل تحيات رئيس الاتحاد الاسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة حيث تم إجراء مراسم السحب بصورة إفتراضية بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وجاءت قرعة دور المجموعات على النحو التالي :-

المجموعة الأولى 

لبنان ، سوريا ، العراق ، الامارات ، كوريا الجنوبية ، إيران.

المجموعة الثانية 

فيتنام ، عمان ، الصين ، أستراليا ، اليابان.

ويتأهل الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة في الوقت الذي يتقابل فيه المنتخبان أصحاب المركز الثالث في الملحق الآسيوي من أجل تحديد المنتخب المتأهل فيما بعد إلى الملحق العالمي.

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