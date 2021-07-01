Advertisements

التعليم العالى تعلن إنشاء 11 معملاً بالهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء

الخميس 01/يوليو/2021 - 03:37 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
تلقي الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد بيومى زهران، رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء حول أنشطة الهيئة البحثية والعلمية خلال الفترة الحالية.

وأشار التقرير إلى إنشاء الهيئة 11 معملًا مركزيًّا تخدم مجالات العمل بالهيئة وكذا المتخصصين بالمراكز البحثية والجامعات المصرية، وهي: معمل النمذجة العددية والمحاكاة، الحاضنة التكنولوجية للاستشعار من البعد، محطة استقبال وتحليل البيانات البيئية والمناخية، معمل تحليل البيانات الكبيرة، معمل البنية المعلوماتية المكانية الرقمية ودعم اتخاذ القرار، معمل أنظمة الزراعة الذكية المعتمدة على إنترنت الأشياء، معمل البصمة الطيفية للصخور والمعادن، معمل تصنيع نماذج أولية، معمل الليدار، أكاديمية الواقع الافتراضي للهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، معمل البلازما.

وأضاف التقرير أن الهيئة ناقشت خلال اجتماعها الأخير عددًا من الموضوعات المتعلقة بالترقيات وتعيينات أعضاء الهيئة البحثية ومعاونيهم بالهيئة، واستعراض الموازنة المالية للهيئة للعام المالي 2021 و2022 المعتمدة، وآليات التعاون مع الجهات الأخرى، كتوقيع بروتوكول تعاون مع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

أخبار تهمك

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

منذ يوم

الحكومة تغلق مستشفى شهير بالقاهرة بعد استغاثة المواطنين

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة

زوج هاله صدقي يهاجمها من جديد :"كله هيتحول للطب الشرعي ومش هرحمك"

منذ حوالي 3 ساعات

خاص| أول رد من "فتاة الفستان" بشأن تحويلها لمجلس تأديب وكذب روايتها

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. التأمينات تكشف موعيد صرف المعاشات بعد إضافة الزيادة السنوية

منذ حوالي 18 ساعة

حقيقة رحيل الشناوي عن الأهلي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يرفض عودة طائر الزمالك المهاجر

منذ 39 دقيقة

موسيماني يفاجئ كهربا في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

أزمة قوية تضرب كايزر تشيفز قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

قناة كتالونية: ميسي جدد مع برشلونة 5 مواسم

منذ ساعة و 28 دقيقة

تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال تضع السعودية في مجموعة نارية

منذ أقل من نصف ساعة

نجم الأرسنال ينجو من الموت بعد حادث سير اليم

منذ 34 دقيقة

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

الزمالك يصدم سموحة بشأن "الحريف"

منذ 42 دقيقة

من داخل الترجي.. كارتيرون يحدد بديل ساسي في الزمالك

منذ نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:19 م

عاجل.. كارتيرون يرفض عودة طائر الزمالك المهاجر

موسيماني يفاجئ كهربا في الأهلي

02:00 م

أزمة قوية تضرب كايزر تشيفز قبل مواجهة الأهلي

01:29 م

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

03:30 م

تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال تضع السعودية في مجموعة نارية

03:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة