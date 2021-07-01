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موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

الخميس 01/يوليو/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يستضيف ملعب الأهلي وي السلام اليوم الخميس مواجهة الأهلي ضد بيراميدز والتي تجمع الفريقان في ختام منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل النادي الأهلي قبل تلك المواجهة المركز الثالث برصيد 41 نقطة من 19 مباراة فيما يحتل بيراميدز المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة.

ومن المُنتظر أن يخوض المارد الأحمر تلك المواجهة بالأسماء التالية :-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: بدر بانون – ياسر إبراهيم – أكرم توفيق – علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – أليو ديانج.

خط الهجوم: حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – محمد شريف.

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