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اعتقال 4 متسللين سوريين غربي محافظة نينوى العراقية

الخميس 01/يوليو/2021 - 03:37 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت القوات العراقية، اليوم الخميس، اعتقال أربعة متسللين سوريين من عائلة واحدة عبر الشريط الحدودي بين البلدين غربي محافظة نينوى.

 

وأصدرت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، بيانًا صحفيًا قالت فيه إن قوات استخبارية بوزارة الدفاع العراقية في قيادة عمليات غربي نينوى تمكنت وبالاستعانة بالكاميرات الحرارية من رصد تحرك مجموعة من الأشخاص في الجانب السوري باتجاه الأراضي العراقية في محاولة لاجتياز الشريط  الحدودي المشترك وتم اعتقالهم.

 

وأضافت خلية الإعلام العراقي، أن المعتقلين الأربعة من عائلة واحدة ويحملون الجنسية السورية وتم تسليمهم للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

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العراق اعتقال 4 متسللين

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