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أسعار النفط تقفز والأنظار تتجه لإجتماع اوبك

الخميس 01/يوليو/2021 - 03:23 م
بوابة الفجر
وكالات
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ارتفعت اسعار النفط  يوم الخميس، بدعم من انخفاض المخزونات الأمريكية، إذ يترقب المستثمرون قرارا من منتجين رئيسيين بشأن ما إذا كانوا سيبقون على تخفيضات للإمدادات أم سيخففونها في النصف الثاني من العام.

وربح  خام برنت  تسليم سبتمبر أيلول 15 سنتا أو ما يعادل 0.2 بالمئة إلى 74.77  دولار  للبرميل، وسجل  خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس آب 73.69 دولار للبرميل بارتفاع 22 سنتا أو ما يعادل 0.3 بالمئة.

وارتفع خام غرب تكساس ما يزيد عن عشرة بالمئة في يونيو حزيران بينما أضاف برنت أكثر من ثمانية بالمئة، ليلامسا أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر تشرين الأول 2018، إذ يتلقى المزيد من الناس اللقاح المضاد لكوفيد-19 وتحسن السفر في الصيف.

ويتوقع محللون عجزا كبيرا للإمدادات عالميا في النصف الثاني من العام إذ تُبقي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، على تخفيضات الإنتاج بينما يرتفع الطلب.


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