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البورصة تسجل أرباحاً تصل الي 17.4 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2021

الخميس 01/يوليو/2021 - 03:25 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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سجلت مؤشرات البورصة المصرية  حالة تباين خلال تعاملات الربع الثاني  من عام 2021 ، وسط مشتريات للمستثمرين المصريين والعرب وبيعي للاجانب ، 

وربح راس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة، خلال أول ثلاثة شهور من 2021  بنحو 17.4 مليار جنيه، بنسبة 2.685% مقارنة الربع المماثل.

مؤشرات البورصة المصرية 

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “egx30” بنسبة 2.95% ليصل إلى مستوى 10256 نقطة ، بينما صعد مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 17.97% إلى 2323 نقطة ، و“egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 12.65% إلى 3278 نقطة.

فئات المستثمرين بالبورصة المصرية 

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع بالبورصة المصرية، خلال تعاملات الشهور الثلاثة الأخيرة – الربع الثاني، بقيمة 2.1 مليار جنيه، بعد استحواذهم على 12.7% من التعاملات.

وكشف التقرير الربع سنوي للبورصة المصرية أن العرب فضّلوا الشراء بقيمة 460 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات ، بينما لم يشر تقرير البورصة إلى حجم تعاملات المصريين بينما ذكر انهم استحوذوا على 79.5%.

وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال ، أنه علي الرغم من توقعات لإرتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بعد ضخ أموال مؤسسية في الأسهم القيادية وقيام المؤسسات المالية بالعودة للشراء في أسهم المؤشر الرئيسي ليبدأ في اتجاة صاعد مدعوم بنتائج اعمال جيدة للعديد من الشركات المتواجدة في هذا المؤشر ، إلا أن هناك واقع يتحدث عن المخاوف من دلتا المتحور حول العالم والذي تأثرت بية الاسواق الاوروبية وحققت إنخفاضات  مما أثر علي المؤشرات العالمية والمؤشر الرئيسي والذي تخلي عن  مستوي الـ 10300 نقطة والتي تعتبر منطقة مقاومة قوية ولكن كان متوقع اختراقها لاعلي ، بسبب ارتفاع سهم التجاري الدولي وتماسك اسعار فوري .


أوضحت الخبيرة ، أنه مازال تأثيرجائحة كورونا هو الأقوي من أي نتائج اعمال والذي تسبب في هشاشه التداول في البورصة المصرية.

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