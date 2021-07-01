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مصادر: إيران قيدت دخول مفتشي الأمم المتحدة لمحطة تخصيب اليورانيوم في نطنز

الخميس 01/يوليو/2021 - 03:50 م
منشأة نطنز النووية
منشأة نطنز النووية
وكالات
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قالت مصادر دبلوماسية، إن إيران قيدت دخول مفتشي الأمم المتحدة لمحطة تخصيب اليورانيوم في نطنز، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس.

 

وقد أعلن التلفزيون الإيراني، في وقت سابق، عن حادث يؤثر على توزيع الكهرباء في منشأة نطنز النووية.

 

وأوضح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أن التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب المؤدية للحادث، وسيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

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