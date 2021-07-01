بسبب ناصر وبواليا.. الأهلي يوجه طلبا لموسيماني

يتواصل جهاز الكرة فى النادى الأهلى مع الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق، خلال الساعات الماضية، من أجل مطالبته بمنح الفرصة لبعض اللاعبين البدلاء.





وكشف مصدر مسئول داخل النادى الأهلى أن جهاز الكرة فى القلعة الحمراء طلب من موسيمانى منح الفرصة لناصر ماهر ووالتر بواليا، من أجل الحكم على مستوى الثنائى وتقييم أدائهم فى الفترة المقبلة.





وترغب لجنة التخطيط بالنادى الأهلى فى منح الفرصة إلى الثنائى، خصوصًا فى ظل وجود رغبة من جانب بعض الأندية فى التعاقد معهم بالتزامن مع عدم حصولهم على الفرصة الكاملة.





ويستعد المارد الأحمر لمواجهة نظيره بيراميدز ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري العام، والتي ستقام اليوم الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساءً.



