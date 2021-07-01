الزراعة تنتهي من تنفيذ دورة زراعة أنسجة النخيل

تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعي ‏نظم المعمل المركزي لأبحاث النخيل دورة في أساسيات زراعة أنسجة نخيل البلح خلال الفترة من 27/6/2021 وحتى 30/6/2021K ‏حيث قام الدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية للإرشاد والتدريب والدكتور عز الدين جاد مدير المعمل المركزي للأبحاث وتطوير النخيل بافتتاح الدورة ‏وتناولت التعريف بمعمل زراعة الأنسجة والأجهزة المعملية، البيئات المغذية، وكيفية عمل البيئات، وطرق إكثار النخيل في زراعة الأنسجة، وعدد من الموضوعات الاخري.





وفي سياق متصل نظم المعمل المركزي للأبحاث وتطوير النخيل 3 مدارس حقلية في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد لتوعية المزارعين على أهمية عمليات خدمة النخيل المختلفة وتأثيرها على زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الثمار وأهمية ذلك في تحقيق أفضل عائد اقتصادي وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة بالوادي الجديد وبحضور السادة المهندسين الزراعيين بالأدارات الزراعية والأرشاد الزراعي وكان مضمون هذه المدارس شرح مفصل عن أهمية عمليات الخدمة الأرضية والرأسية السليمة التى تجرى على نخيل البلح وكيفية اجرائها ومدى تأثيرها الإيجابي على المحصول على النحو التالي، ‏توجيه المزارعين إلي استخدام طرق الري الحديث مثل الري بالتنقيط حرصا علي ترشيد كمية المياة المستخدمة في الري و الإهتمام بعملية التسميد ، ‏التدريب علي عملية، ‏شرح أهمية عملية التكميم وتأثيرها في المحافظة على جودة الثمار بإستخدام أفضل أنواع الأغطية (الشكاير).، ‏شرح لكيفية فصل الفسائل وتجهيزها للزراعة في المشتل. شرح لطرق مكافحة سوسة النخيل الحمراء مع توضيح أهم أسباب الإصابة والممارسات الزراعية الخاطئة المتسببة في إنتشار الإصابة.