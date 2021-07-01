محمود العسيلي يطرح أغنية"على خدك" على"يوتيوب"



أغنية"على خدك" من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمود العسيلي، توزيع أمين شمس الدين، وتسجيل خالد سند.



جدير بالذكر أن أحدث أغاني محمود العسيلي هي "بَقِت معايا"، التي نشر الفيديو الخاص بها على قناته الرسمية بموقع يوتيوب، وهي من إنتاج دي إس ميديا، وكلمات سارة فراج، وألحان إيهاب عبد الواحد و محمود العسيلي، وتوزيع أمير هداية، والكليب إخراج إبراهيم حدرج.

طرح الفنان محمود العسيلي، منذ قليل أحدث أغانيه "على خدك"، عبر موقع الڤيديوهات"يوتيوب".