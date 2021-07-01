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موعد مباراة إنجلترا ضد أوكرانيا في ربع نهائي كأس أمم أوروبا

الخميس 01/يوليو/2021 - 03:53 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يواجه منتخب انجلترا، نظيره أوكرانيا، يوم 3 يوليو المقبل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية.

وستقام المباراة بين منتخبي إنجلترا وأوكرانيا في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

ونجح منتخب إنجلترا في التأهل إلى دور الربع نهائي بعد الفوز على ألمانيا بنتيجة هدفين دون رد، بينما صعد منتخب أوكرانيا على حساب منتخب السويد.

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