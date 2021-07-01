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جمارك القاهرة تحصل ضرائب بقيمة 18 مليون جنيه من واردات الدخان

الخميس 01/يوليو/2021 - 03:54 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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بلغ عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة برئاسة محمد إبراهيم مصطفي إسماعيل  مدير عام الإدارة العامة لجمارك الدخان خلال شهر يونيو 2021، 222 حاوية دخان خام وارد بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بعدد طرود إجمالي 15 ألف 12 طرد وبوزن إجمالي 3036 طن 39  كيلوجرام ، تم الإفراج عن 124 شهادة سحب جزئية من جمارك الدخان بالقاهرة بعدد 11 ألف و 487 طرد بوزن إجمالي 2381 طن و 195 كيلو جرام .

 

وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر يونيو  18 مليون و 170 ألف و 463 جنيها.

 

بينما بلغ إجمالي الضرائب على القيمة المضافة المحصلة خلال شهر يونيو الماضي 127 مليون 185 ألف 432 جنيهاً وإجمالي ضرائب الأرباح التجارية والصناعية المحصلة مليون و 352 ألف 751 جنيها وإجمالي رسم الموارد المالية للدولة 3 مليون و 347 ألف و 541 جنيها.

 

وبلغت الرسـوم المحصلة لحساب غـرفة الأدخنة 676 ألف و 376 جنيها والمصاريف الإدارية ودمغة تنمية والدمغـة النسبية والنوعية والغرامات وضريبة المهن الحرة المحصلة 8 آلاف و 254 جنيها.

 

وبذلك يكون إجـمالي الإيرادات المحصلة بجمارك الإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر يونيو الماضى 157 مليون و 840 ألف و88 جنيه.

 

وفي جانب آخر، تم تصدير مشمول 9 شهادات صادر من جمرك الإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال يونيو 2021 بقيمة إجمالية بلغت 6 مليون و 993 ألف و 829 جنيها .

 


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