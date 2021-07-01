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"الجيزاوي": 2 مليون جنيه مكافآت النشر العلمي الدولي بجامعة بنها

الخميس 01/يوليو/2021 - 03:56 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، أن مجلس الجامعة قد اعتمد في جلسته الأخيرة مكافآت النشر العلمي الدولي بقيمة 2 مليون وذلك فى إطار تحفيز أعضاء ط هيئة التدريس لتحسين مؤشرات البحث العلمي بالجامعة.
وقال القائم بأعمال رئيس الجامعة إن البحوث العلمية التي تحمل إسم الجامعة، تعد أحد أهم مؤشرات الجودة والتميز في مجال تصنيفها محليا وإقليميا ودوليا، الذي ظهر تأثيره واضحا في الإصدارات الأخيرة لتصنيف شنغهاي للموضوعات والتايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي باصداراته المختلفة.
وأضاف " الجيزاوي" أن الجامعة، تعطي دائما البحث العلمي، اهتماما كبيرا باعتباره أحد ركائز الإبداع والابتكار، وإنماء المعرفة وإثرائها ونشرها، والسعي لتوظيفها لحل المشكلات المختلفة التي يواجهها المجتمع والقطاع الصناعي مشيرا الى ان جامعة بنها حريصة على أن يكون البحث العلمي ضمن السياقات الصحيحة والملائمة، التي تفجر طاقات المجتمع وتحل مشكلاته المختلفة.
وأشار الى أن جامعة بنها، تسعى دائما على تحسين مخرجاتها الأكاديمية والبحثية والمجتمعية وعلى ربط البحث العلمي بالصناعة واحتياجات المجتمع، كما تحرص على ربط خطتها الاستراتيجية والبحثية بالأهداف الاستراتيجية للدولة والخطة الاستراتيجية للتكنولوجيا والعلوم والابتكار ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

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