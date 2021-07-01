باكستان تسجل 1037 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في باكستان، اليوم الخميس، تسجيل 1037 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقد ارتفعت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 21 ألفًا و940 حالة بعد تسجيل 27 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، وفقًا لصحيفة "ذا إكسبرس تريبيون" الباكستانية.

وأكد السلطات الصحية الباكستانية، تعافي 1282 من المرضى المصابين بالفيروس القاتل في يوم واحد، مما يرفع إجمالي حصيلة المتعافين إلى 889 ألفاً و789.

وقد أفادت المركز الوطني للقيادة والعمليات، بأن إجمالي حالات الإصابة النشطة في مختلف أنحاء البلاد بلغ 35 ألفًا و491 حالة.