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5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة إسبانيا ضد سويسرا في يورو 2020
الخميس 01/يوليو/2021 - 03:31 م
محمد أيمن
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تقام يوم غدًا مباراة إسبانيا ضد سويسرا والتي تجمع المنتخبان على ارضية ملعب إستاد غاريوم أرينا لحساب أولى مباريات الدور ربع النهائي من بطولة يورو 2020.
تبدأ المواجهة بين رفقاء تشاكا ورفقاء الفارو موراتا في الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.
ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين المنتخبين عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي ماكس 1 وإتش دي ماكس 2 ويعلق عليها المعلق الكبير خليل البلوشي.
فيما يُمكن مشاهدتها عبر القنوات التالية :-
NPO 1
Sport TV1 Potugal
Sky Sport Uno Italia
ANT 1 (Greece)
ORF 1 Austria HD
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