5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة إسبانيا ضد سويسرا في يورو 2020





تقام يوم غدًا مباراة إسبانيا ضد سويسرا والتي تجمع المنتخبان على ارضية ملعب إستاد غاريوم أرينا لحساب أولى مباريات الدور ربع النهائي من بطولة يورو 2020.





تبدأ المواجهة بين رفقاء تشاكا ورفقاء الفارو موراتا في الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.





ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين المنتخبين عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي ماكس 1 وإتش دي ماكس 2 ويعلق عليها المعلق الكبير خليل البلوشي.





فيما يُمكن مشاهدتها عبر القنوات التالية :-





NPO 1

Sport TV1 Potugal

Sky Sport Uno Italia

ANT 1 (Greece)

ORF 1 Austria HD