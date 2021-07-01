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مفاجأة جديدة بشأن مشاركة صلاح ومصطفى محمد بالأوليمبياد

الخميس 01/يوليو/2021 - 04:31 م
محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي
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زف مدير منتخب مصر الأوليمبي علاء عبد العزيز مفاجأة سارة لجماهير الكرة المصري بشأن مشاركة الثنائي محمد صلاح نجم ليفربول ومصطفى محمد لاعب جالطة سراي التركي مع الفراعنة في دورة الألعاب الأوليمبية.

وقال علاء عبد العزيز في تصريحات تليفزيونية: "حتى هذه اللحظة لم يبلغنا ليفربول رسميا بعدم مشاركة محمد صلاح في الأوليمبياد وهو نفس الحال بالنسة لجالطة سراي التركي".

وواصل: "شوقي غريب في حيرة كبيرة بسبب الأيام المقبلة فهو لا يعلم هل سيكون لاعبو الأهلي معنا في الأوليمبياد أم يعمل على اختيار عناصر جديدة، كلها أمور تتعلق بما سينتج عنه اتصالات اتحاد الكرة مع الكاف لتعديل موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا".

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