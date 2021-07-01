موعد مباراة بلجيكا ضد إيطاليا في يورو 2020 والقنوات الناقلة





تقام يوم غدًا مباراة بلجيكا ضد إيطاليا والتي يستضيفها ملعب إستاد اليانز ارينا لحساب مباريات الدور ربع النهائي من بطولة يورو 2020.





وكان المنتخب البلجيكي قد عبر عقبة بطل أوروبا المنتخب البرتغالي بالفوز عليه بهدف واحد مقابل لا شيء سجله نجم بوروسيا دورتموند ثورجان هازارد.





في الوقت الذي تمكن فيه المنتخب الإيطالي من تحقيق الفوز على منتخب النمسا بهدفين مقابل هدف بعد التمديد بعد أن إنتهت فعاليات الشوطين الأصليين بالتعادل السلبي من دون أهداف.





وتنطلق المواجهة بين الفريقين عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي ماكس 1 وماكس 2 الناقل الحصري والوحيد لمباريات اليورو في الدول العربية ويعلق عليها حفيظ دراجي