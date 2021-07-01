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موعد مباراة بلجيكا ضد إيطاليا في يورو 2020 والقنوات الناقلة

الخميس 01/يوليو/2021 - 04:01 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تقام يوم غدًا مباراة بلجيكا ضد إيطاليا والتي يستضيفها ملعب إستاد اليانز ارينا لحساب مباريات الدور ربع النهائي من بطولة يورو 2020.

وكان المنتخب البلجيكي قد عبر عقبة بطل أوروبا المنتخب البرتغالي بالفوز عليه بهدف واحد مقابل لا شيء سجله نجم بوروسيا دورتموند ثورجان هازارد.

في الوقت الذي تمكن فيه المنتخب الإيطالي من تحقيق الفوز على منتخب النمسا بهدفين مقابل هدف بعد التمديد بعد أن إنتهت فعاليات الشوطين الأصليين بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وتنطلق المواجهة بين الفريقين عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي ماكس 1 وماكس 2 الناقل الحصري والوحيد لمباريات اليورو في الدول العربية ويعلق عليها حفيظ دراجي

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يورو 2020 بلجيكا إيطاليا

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