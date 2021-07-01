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رمضان صبحي يزين تشكيل بيراميدز المتوقع لمباراة الأهلي

الخميس 01/يوليو/2021 - 04:01 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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إستقر تاكيس جونياس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة النادي الأهلي التي تجمع الفريقان اليوم الخميس على ملعب الأهلي وي السلام لحساب مباريات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري.

وكان بيراميدز قد أعلن أول أمس الثلاثاء إقالة أروابارينا من منصبة بعد الخروج من نصف نهائي الكونفدرالية الافريقية وتعيين اليوناني جونياس بعقد يمتد لنهاية الموسم الجاري وستكون مواجهته الأولى ضد النادي الأهلي.

ومن المُنتظر أن يلعب بيراميدز تلك المواجهة على النحو التالي :-

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد سامي – أحمد أيمن منصور – أحمد فتحي – محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" – عبد الله السعيد – عمر جابر.

خط الهجوم: رمضان صبحي – إبراهيم عادل – إيريك تراوري.

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