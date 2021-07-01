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رفع نخلة سقطت بشارع في شبرا الخيمة

الخميس 01/يوليو/2021 - 04:09 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تمكنت أجهزة حي غرب شبرا الخيمة برئاسة اللواء سامي علام من رفع نخلة سقطت فجأة بمنطقة شارع 135 بدائرة الحي، دون خسائر في الأرواح أو تعطيل لحركة المرور.

تلقت إشارة تليفونية بحي غرب شبرا بسقوط نخلة بشارع 135 عند المطاحن.

توجه الدكتور مجدي البكري والمهندس إيهاب مهدي نائبا رئيس الحي إلى موقع سقوط النخلة، وجرى إستدعاء مسئول الحدائق والمعدات، وجرى تقطيع ورفع النخلة، وإخلاء الشارع دون وجود خسائر في الأرواح، وجرى توصيل أسلاك الكهرباء التي جرى قطعها أثناء سقوط النخلة.

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