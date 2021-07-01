Advertisements

هيئة الثروة السمكية تلقي ٧٥٠ ألف وحدة زريعة اسماك ببحيرة البرلس

الخميس 01/يوليو/2021 - 04:22 م
بوابة الفجر
محمد عصام
Advertisements

صرح الدكتور صلاح الدين مصيلحى رئيس هيئة الثروة السمكية أن الدولة تسعى للوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة بقطاع الثروة السمكية بمصر تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة الإهتمام بقطاع الثروة السمكية وعمليات التنمية والتطوير بكافة بحيرات مصر، مؤكدا على الدعم الذى يقدمه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى والذى يتابع باستمرار عمليات التطوير والتنمية.

وأشار الى أن الهيئة تقوم بألقاء الذريعة طبقا لخطة تنمية المسطحات المائية ونهر النيل وفروعه والبحيرات بإجمالى كميات زريعة قدرها 69 مليون وحدة زريعة من أنواع البلطى النيلى والمبروك الفضى ومبروك الحشائش والطوبارة.

وأكد المهندس اسامة هنداوى رئيس الادارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ أن الهيئة تقوم بتنفيذ خطة تنمية المسطحات بهدف ايجاد فرص عمل للصيادين والمحافظة على المخزون السمكى بالمسطحات المائية المنتشرة على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى المقاومة البيولوجية بهذه المسطحات ،وأضاف تم إلقاء ٧٥٠ الف وحدة زريعة من اسماك البلطى والمبروك ببحيرة البرلس ضمن خطة تنمية البحيرات.

أخبار تهمك

أول رد فعل من "الجزيري" بعد تفعيل عقده مع الزمالك

منذ أقل من ساعة

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

منذ يوم

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يفاجئ كهربا في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. التأمينات تكشف موعيد صرف المعاشات بعد إضافة الزيادة السنوية

منذ حوالي 19 ساعة

وعد جديد من موسيماني لنجم الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ أقل من نصف ساعة

أزمة قوية تضرب كايزر تشيفز قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

عاجل - بيراميدز يفقد 5 لاعبين أمام الأهلي

منذ أقل من ساعة

بسبب ناصر وبواليا.. الأهلي يوجه طلبا لموسيماني

منذ أقل من ساعتين

تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال تضع السعودية في مجموعة نارية

منذ أقل من ساعتين

من داخل الترجي.. كارتيرون يحدد بديل ساسي في الزمالك

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة جديدة بشأن مشاركة صلاح ومصطفى محمد بالأوليمبياد

منذ أقل من ساعة

زوج هاله صدقي يهاجمها من جديد :"كله هيتحول للطب الشرعي ومش هرحمك"

منذ حوالي 5 ساعات

الحكومة تغلق مستشفى شهير بالقاهرة بعد استغاثة المواطنين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كارتيرون يرفض عودة طائر الزمالك المهاجر

منذ ساعتين و 6 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:19 م

عاجل.. كارتيرون يرفض عودة طائر الزمالك المهاجر

عاجل - بيراميدز يفقد 5 لاعبين أمام الأهلي

04:31 م

وعد جديد من موسيماني لنجم الأهلي.. طالع التفاصيل

05:01 م

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

03:30 م

موسيماني يفاجئ كهربا في الأهلي

02:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة