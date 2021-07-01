هيئة الثروة السمكية تلقي ٧٥٠ ألف وحدة زريعة اسماك ببحيرة البرلس





صرح الدكتور صلاح الدين مصيلحى رئيس هيئة الثروة السمكية أن الدولة تسعى للوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة بقطاع الثروة السمكية بمصر تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة الإهتمام بقطاع الثروة السمكية وعمليات التنمية والتطوير بكافة بحيرات مصر، مؤكدا على الدعم الذى يقدمه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى والذى يتابع باستمرار عمليات التطوير والتنمية.





وأشار الى أن الهيئة تقوم بألقاء الذريعة طبقا لخطة تنمية المسطحات المائية ونهر النيل وفروعه والبحيرات بإجمالى كميات زريعة قدرها 69 مليون وحدة زريعة من أنواع البلطى النيلى والمبروك الفضى ومبروك الحشائش والطوبارة.





وأكد المهندس اسامة هنداوى رئيس الادارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ أن الهيئة تقوم بتنفيذ خطة تنمية المسطحات بهدف ايجاد فرص عمل للصيادين والمحافظة على المخزون السمكى بالمسطحات المائية المنتشرة على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى المقاومة البيولوجية بهذه المسطحات ،وأضاف تم إلقاء ٧٥٠ الف وحدة زريعة من اسماك البلطى والمبروك ببحيرة البرلس ضمن خطة تنمية البحيرات.