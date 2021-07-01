أول رد فعل من "الجزيري" بعد تفعيل عقده مع الزمالك

أعلن نادي الزمالك بصفة رسمية اليوم الخميس تفعيل عقد التونسي سيف الجزيري المعار من صفوف المقاولون العرب ليكون لاعبا جديدا للفريق الأبيض بداية من الموسم المقبل.





وقال الجزيري في للمقربين منه إنه سعيد للغاية بهذه الخطوة ويرغب في تحقيق ألقاب عديدة مع الزمالك في السنوات المقبلة.





وتمنى اللاعب أن يكون عنصرا فعالا في الفريق وأن يضيف داخل الملعب وأن يكون عند حسن الظن دائما.





وكان نادي الزمالك أعلن في بيان رسمي منذ قليل عبر الموقع الرسمي للأبيض: "نجحت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك في تفعيل التعاقد مع التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق المعار من المقاولون العرب".





وتابعت: "وبمقتضي العقد يستمر الجزيري مع الزمالك لمدة ٣ سنوات آخرى وينتهي عقدة بنهاية موسم ٢٠٢٤".



