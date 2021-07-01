سفير المملكة لدى سلطنة عمان يزور النادي الثقافي العماني





زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان عبدالله العنزي اليوم، النادي الثقافي العماني بحضور وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة عمان سعيد بن سلطان البوسعيدي والسفير السنغالي لدى السلطنة سيرين علي دم.

وبحث اللقاء أوجه التعاون الثقافي بين البلدين الشقيقين، والارتقاء بالتواصل بينهما.