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كتاب شمس المعارف وطلاسم وبخور.. النيابة تكشف طقوس علاء حسانين في قضية الآثار

الخميس 01/يوليو/2021 - 04:27 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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تستكمل نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، التحقيق في واقعة ضبط النائب السابق، علاء حسانين و16 آخرين، خلال التنقيب عن الآثار.

وكشفت التحقيقات عن مفاجآت في القضية وكيفية تسخير علاء حسانين، للجن والعفاريت لصالح البحث والتنقيب عن الآثار داخل 4 حفر بجبل بمصر القديمة، حيث كان يستخدم عدد من الكتب الخاصة بعالم الجن والعفاريت، دون إيذاء أو ضرر أحد من المتواجدين أثناء التنقيب.

ومن أبرز الكتب التي تم ضبطها ومواجهة المتهم بها "كتاب شمس المعارف الكبرى _ كتاب بشارات السحر الأحمر _ كتاب موسوعة أهل البيت في الطب الروحاني بالإضافة إلى قراءة الطلاسم الخاصة وإشعال البخور.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط النائب البرلماني السابق علاء حسانين لاتهامه في قضية آثار بمصر القديمة.

ووردت معلومات لضباط مباحث مصر القديمة مفادها قيام برلماني سابق بمشاركة آخرين في الاتجار بالآثار وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه برفقة 16 شخصًا آخرين وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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قضية اثار علاء حسانين حوادث بوابة الفجر الفجر

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