صديق يشيد بجهود الطواقم الطبية ويقدم التهنئة للمشاركين بمؤتمر طب الأزهر



وأوضح صديق خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي السابع لقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، والذي عقد برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وبحضور الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، والدكتور حسين أبو الغيط عميد كلية الطب، والدكتور أحمد سليم عميد الكلية الأسبق ورئيس شرف المؤتمر، والدكتور على محروس رئيس قسم الانف والاذن والحنجرة بطب الأزهر ورئيس المؤتمر، والدكتورة جيهان الزارع الأستاذ بقسم الأنف والأذن والحنجرة بطب بنات الأزهر بالقاهرة، وسكرتير عام المؤتمر،أن هذه الثورة العظيمة التي قادها المصريون جميعا هي صاحبة الفضل فيما وصلنا إليه اليوم في مصرنا الحبيبة من تقدم وتنمية على كافة قطاعات الدولة.



وأشاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بجهود الطواقم الطبية في جامعة الأزهر، معبرا عن فخر مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وسعادة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، بأن جامعة الأزهر بها ست كليات طب وتخرج سنويا ثلث عدد الأطباء على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن أطباء جامعة الأزهر لهم دور كبير في دعم قطاع الصحة، جنبا إلى جنب مع جهود اطباء وزراة الصحة، مشيرا إلى أن دورهم قد تجلى دورهم واضحا في ظل جائحة كورونا

التي اجتاحت العالم شرقا وغربا شمالا وجنوبا.



وواصل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث حديثه قائلا نحن مستمرون في مسيرة العطاء ولن نتوقف من أجل أن تتبوأ مصرنا الحبيبة مكانتها اللائقة محليا وإقليميا ودوليا،



جدير بالذكر أن المؤتمر يحاضر به 50 محاضرًا من مختلف دول العالم من: أمريكا، وفرنسا، وإنجلترا، وأستراليا، ونيوزلاندا، والمغرب، والجزائر، وقبرص وتركيا، ويناقش المؤتمر، عديدًا من النقاطات المهمة، مثل: الفطر الأسود وتأثيره على الأنف وعلاقته بكوفيد 19، وكذلك تأثير هذا الفيروس على أمراض الأنف والأذن والحنجرة.

و يقام على هامش المؤتمر أربع ورش عمل؛ تناقش الجديد والحديث في مجال جراحات الأذن الميكروسكوبية، وجراحات الأنف بالمنظار، إضافة إلى تناوله لكيفية التعامل مع مرضى الدوار والدوخة، وأخيرًا ورشة عمل تحت عنوان: كيف تصبح طبيبًا ماهرًا.

قدم الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، التهنئة إلى المشاركين في فعاليات المؤتمر الدولي السابع لقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب بنين جامعة الأزهر بالقاهرة بمناسبة حلول ذكرى ثورة 30 يونيو.