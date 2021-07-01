Advertisements
صدمة في بلجيكا قبل مواجهة إيطاليا في ربع نهائي اليورو
الخميس 01/يوليو/2021 - 04:30 م
Advertisements
غاب الثنائي كيفين دي بروين وإيدين هازارد عن تدريب المنتخب البلجيكي اليوم الخميس مع زيادة الشكوك حول إمكانية مشاركتهما في المواجهة أمام إيطاليا غدا الجمعة في دور الثمانية لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).
وتعرض دي بروين لإصابة في الكاحل خلال الفوز على البرتغال بهدف في دور الستة عشر في الوقت الذي تعرض فيه هازارد لإصابة في أربطة الساق.
وتدرب المنتخب البلجيكي على أرضه قبل السفر في وقت لاحق اليوم إلى ميونخ التي ستحتضن المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة والذي يشارك فيه المدرب روبرتو مارتينيز.
وكان المنتخب البلجيكي يعول بشكل كبير على مهارة دي بروين وهازارد في تحقيق حلم الفوز بلقب أول بطولة كبرى في تاريخ الفريق.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements