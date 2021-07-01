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صدمة في بلجيكا قبل مواجهة إيطاليا في ربع نهائي اليورو

الخميس 01/يوليو/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
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غاب الثنائي كيفين دي بروين وإيدين هازارد عن تدريب المنتخب البلجيكي اليوم الخميس مع زيادة الشكوك حول إمكانية مشاركتهما في المواجهة أمام إيطاليا غدا الجمعة في دور الثمانية لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وتعرض دي بروين لإصابة في الكاحل خلال الفوز على البرتغال بهدف في دور الستة عشر في الوقت الذي تعرض فيه هازارد لإصابة في أربطة الساق.

وتدرب المنتخب البلجيكي على أرضه قبل السفر في وقت لاحق اليوم إلى ميونخ التي ستحتضن المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة والذي يشارك فيه المدرب روبرتو مارتينيز.

وكان المنتخب البلجيكي يعول بشكل كبير على مهارة دي بروين وهازارد في تحقيق حلم الفوز بلقب أول بطولة كبرى في تاريخ الفريق.

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ربع نهائي اليورو بلجيكا إيطاليا وبلجيكا إيطاليا

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