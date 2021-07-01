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عاجل - بيراميدز يفقد 5 لاعبين أمام الأهلي

الخميس 01/يوليو/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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يستضيف ستاد الأهلي we السلام مباراة هامة وقوية تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيرة بيراميدز ، ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي المارد الأحمر مع السماوي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة غدا الخميس.

وشهدت القائمة النهائية للفريق السماوي استعدادا لمواجهة الأهلي، غياب  كل من أسامة جلال نجم المنتخب الأولمبي والغاني جون أنطوي، بسبب شد خفيف ويفضل الجهاز الفني اراحتهم في هذا اللقاء، بالإضافة إلى عبدو لومالا ودييجو رولان وأحمد حمودي لأسباب مختلفة، المهدي سليمان بسبب حسم ملف رحيله عن الفريق خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى غياب محمد فاروق نجم الأهلي السابق لأسباب فنية.

وكان اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قد أعلن عن قائمة فريقه المختارة.

وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي
خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - طارق طه - أحمد فتحي - محمد حمدي
خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - إيريك تراوري - أحمد توفيق - أحمد الشيخ - إبراهيم حسن - محمود صابر - محمود حمادة - عمر جابر - رمضان صبحي
خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس

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