كلاكيت تاني مرة.. رانيا يوسف تثير الجدل بمايوة أحمر

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.









وظهرت رانيا يوسف في الصور بإطلالة جريئة، حيث ارتدت مايوه أحمر، من أمام البحر.









وأعلنت الفنانة رانيا يوسف ، عن تعرضها لاختراق الواتساب الخاص بها، وذلك من خلال خاصية الاستورى عبر حسابها الشخصي بنفس موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.









الفنانة رانيا يوسف بدأت تصوير دورها ضمن أحداث الجزء الرابع من مسلسل الآنسة فرح، ونشرت عددا من الصور لها من كواليس العمل عبر صفحتها على إنسجرام.





وعلقت “رانيا يوسف ” على الصور قائلة : “ أول يوم تصوير مسلسل الآنسة فرح الجزء الرابع”.





العمل من بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفه عبد الرسول، وتامر فرج، ومجموعة مميزة من النجوم، تأليف محمود عزت، إخراج أحمد الجندي.









ومن ناحية أخرى تستعد الفنانة رانيا يوسف، لبدء تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل المماليك ، والذى من المقرر أن يتم عرضه خارج الماراثون الرمضانى .





ويشارك رانيا يوسف، فى بطولة العمل الفنان بيومى فؤاد ، والذى يتعاون معها فى عمل آخر ، وهو الحرامى 2 "









مسلسل "المماليك" بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، دوللي شاهين، نانسي صلاح، سيدرا، رامي وحيد، عمر حسن يوسف، حنان سليمان، وعفاف رشاد، وهو ينتمي لنوعية الأعمال الطويلة ذات الـ 60 حلقة، ومن المقرر أن يتم عرضه في الموسم الشتوي المقبل.



