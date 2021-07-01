التمثيل التجاري: حريصون على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة في افريقيا









أكد رئيس التمثيل التجاري الدكتور أحمد مغاوري، حرص مصر على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية "AF CFta "لتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي لدول القارة السمراء، مشيرا إلى أن مصر كانت من أولى الدول الموقعة على الاتفاقية، ولعبت دورا رئيسيا في دخول الاتفاقية حيز النفاذ خلال رئاستها للاتحاد الافريقي .





جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات منتدى الاستثمار الإفريقي السنوي في دورته الثانية والتي عقدت عبر تقنية الفيديو كونفرانس بدولة الامارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 29 يونيو الى 8 يوليو الحالي، وذلك تحت عنوان "الابتكار والاستدامة كمحركين للنمو الاقتصادي" .





وأشار مغاوري إلى أهمية الدور الريادي الذي تتبناه مصر، في إطار تقديم جداول الالتزامات الجمركية ،ودعم دور مجتمع الأعمال المصري في التصدير إلى الدول الإفريقية والفرص المتاحة للدول الافريقية ،عند التعامل مع مصر تجاريا واستثماريا، لافتا إلى ضرورة تضافر الجهود للتعامل مع التحديات التي تواجه الاتفاقية وتوفير البنية التحتية المناسبة لتدفق حركة التجارة في السلع، فضلا عن إيجاد حلول للتحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة عند رفع كافة العوائق الجمركية امام الشركات العملاقة في دول القارة السمراء .





وذكرت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها اليوم الخميس، أن المنتدى يتناول عدة موضوعات تخص دعم الاستثمار الكلي للقارة السمراء، والفرص والتحديات التي ستواجه القارة الافريقية فى إطار دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية حيز النفاذ.





واستعرض رئيس التمثيل التجاري التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري على مدار الفترة السابقة، لاسيما في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي أصبح له قانون خاص وآليات واضحة هدفها النهوض بهذا القطاع الحيوي ، فضلا عن التوسعات في البنية التحتية والتحول الرقمي والاتجاه باستراتيجية واضحة نحو افريقيا يأتي على رأسها تنويع الأسواق، وبناء قواعد سلاسل الإمداد الاقليمية، فيما بين التجمعات الاقليمية المختلفة .