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فوز مصر بعضوية المجلس التنفيذى للمنظمة العربية للطيران المدنى ( ACAO)

الخميس 01/يوليو/2021 - 04:34 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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شاركت جمهورية مصر العربية فى اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني في دورته الـ 63 وجمعيتها العامة العادية في دورتها رقم 26 بمدينة الرباط بالمغرب بوفد مصرى رفيع المستوى برئاسة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى وعضوية كل من الدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدنى والأستاذ مجدى جلال رئيس الادارة المركزية للنقل الجوى بسلطة الطيران المدنى، حيث فازت مصر بعضوية المجلس التنفيذى للمنظمة كما حصلت على عضوية جميع اللجان الفنية الخمس وهى النقل الجوي، والسلامة الجوية، وأمن الطيران، والملاحة الجوية، والبيئة.

وبهذه المناسبة هنأ الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى جميع العاملين بقطاع الطيران على فوز مصر بعضوية المجلس التنفيذى للأكاو مؤكدًا أن وزارة الطيران المدنى تقوم بدور محورى فى صناعه الطيران المدنى على المستوى العربى والاقليمى وتسعى دائمًا للمشاركة فى تعزيز التعاون بين الأشقاء العرب فى مجالات الطيران المدنى المختلفة.

وخلال انعقاد الجمعية العامة للمنظمة والتي تعقد يومي (1 و2 يوليو) يتم مناقشة الموضوعات والملفات الهامة الخاصة بصناعة النقل الجوى الدول على مستوى الدول العربية وانتخاب أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة ولجانها الفنية ودراسة الهيكل التنظيمي الجديد للمنظمة مع مشروع الوصف الوظيفي وكذا الخطة الاستراتيجية العامة للمنظمة للفترة 2020-2022. وكذا مناقشة التدابير المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وآليات تعافي وانتعاش قطاع الطيران المدني.

جدير بالذكر أن المنظمة العربية للطيران المدنى هى منظمة عربية متخصصة تابعة لجامعة الدول العربية تهدف إلى توثيق التعاون والتنسيق بين الدول العربية فى مجال الطيران المدنى وتطويره ويصل عدد الدول الأعضاء إلى 21 دولة عربية، كما يضم هيكل الهيئة جمعية عامة، ومجلس تنفيذي، وإدارة عامة، وخمس لجان مكونة من خبراء متخصصين يمثلون الدول الأعضاء.

وتتمثل أغراض وأهداف المنظمة فى تزويد سلطات الطيران المدنى فى الدول الأعضاء بإطار للعمل المشترك من أجل وضع تخطيط عام للطيران المدنى بين الدول العربية قصد تنمية وتأمين سلامته والنهوض بالتعاون والتنسيق الواجب بين الدول الأعضاء فى مجال الطيران المدنى ووضع الأسس الكفيلة بذلك ليكون ذا طابع موحد، والعمل على تنمية وتطوير الطيران المدنى العربى.

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