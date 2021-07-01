ضبط 15 طنا من ملح الطعام بدون ترخيص في الإسماعيلية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، بالاشتراك مع رجال مباحث تموين المحافظة، من ضبط 15 طنا من ملح الطعام بدون ترخيص وتصريح من الهيئة العامة للتصنيع.



وكانت وردة معلومات سرية لمفتشي تموين الإسماعيلية قيام أحد الأشخاص بتصنيع ملح الطعام من الشكائر مدون عليها المنتج يباع على حالاته بدون تصريح من الهيئة العامة للتصنيع.



وعلي الفور تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة العميد محمد الاعصر رئيس مباحث تموين الإسماعيلية، وشيماء عمر مديرة إدارة تموين مركز الإسماعيلية، ومحمد على عبدألرازق، وحنان زهران مفتشي تموين الإسماعيلية، وتمكنوا من ضبط المخزن المشار اليه وبداخله 15 طنان من ملح الطعام.



وتم التحفظ علي المضبوطات والمدير المسئول ويدعي، ع. م. ص "، وتحرر محضر بالواقعة وجاري عرضه علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

