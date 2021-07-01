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منح مهندس سكندري جائزة الإشادة بـ"الحديد والصلب الدولية"

الخميس 01/يوليو/2021 - 04:52 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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حصل المهندس محمد سعيد عيسى على جائزة الإشادة الرئاسية من جمعية تكنولوجيا الحديد والصلب الدولية "AIST" والتي تُعد من أكبر الجوائز الدولية فى مجال صناعة الحديد والصلب عالميًا.
فيما يأتي "سعيد" رقم 43 وأول شاب مصري وعربي يحصل على تلك الجائزة في تاريخ الجمعية.
وفي هذا السياق أوضحت "AIST" أنه تم منح الجائزة للمهندس المصري نظرًا لإسهاماته الفنية والعلمية التي قدمها في مجال الحديد والصلب على المستوى المحلي والدولي، نشر العديد من الأبحاث العلمية في المجال، والعمل على إنشاء وتأسيس أول فرع جديد للجمعية""AISTفي مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وما ساهم به المهندس المصري من خلال ربط كلا المجالين الصناعي والأكاديمي معا من خلال مساعدة العديد من الباحثين في أبحاثهم ودعم العديد من جمعيات الطلاب العلمية وتسهيل العديد من الأنشطة الصناعية الأكاديمية.
 تخرج المهندس محمد سعيد من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية قسم الكهرباء، والحاصل على درجة الماجستير في العلوم في مجال هندسة البرمجيات، ويعمل حاليًا كمدير لقسم نظم التشغيل والتحكم الآلى بكبرى شركات المجال في الشرق الأوسط.

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