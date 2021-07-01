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هروب جماعي لتنظيم الإخوان من تركيا (فيديو)

الخميس 01/يوليو/2021 - 04:53 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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غادر عدد من عناصر تنظيم الإخوان في تركيا إلى دول أوروبية، خلال الأسبوع الماضي، فيما يستعد آخرون للمغادرة خلال أيام، بعد إبلاغهم من جانب قيادات في التنظيم الدولي نية السلطات التركية تسليمهم للقاهرة، في إطار سعيها لإحياء ملف المفاوضات المتوقف مع مصر.

 

كشفت المصادر عن هروب 3 من قيادات التنظيم المطلوبين إلى هولندا، فيما يبحث العشرات عن وسيلة للسفر إلى أوروبا أو كندا، لكنهم يواجهون صعوبات بسبب عدم توافر أوراق رسمية لديهم، لأن معظمهم غادر مصر بطرق غير شرعية ولا يحمل أوراقًا ثبوتية، وفقا لما أوردته قنناة "مداد نيوز".

 

قالت المصادر إن تركيا بدأت مراجعة الأسماء المطلوبة لدى القضاء المصري، والتي سبق وقدمت بها مصر نشرات لدى الإنتربول الدول، مرجحة ألا تقدم تركيا على تسليم القيادات البارزين من مجموعة الصف الأول في التنظيم،  لكنها ستقدم عناصر أخرى للقاهرة، ليسيطر الرعب على عناصر التنظيم.. فهل اقترب الهروب الجماعي لتنظيم الإخوان من تركيا؟‏

 

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مداد نيوز فيديو تنظيم الاخوان تركيا

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