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"القطاع العقاري في الصدراة" .. خبير يكشف عن أبرز القطاعات المتوقع تألقها خلال النصف الثاني
الخميس 01/يوليو/2021 - 04:38 م
نيفين سمير
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قال سعيد الفقي خبير أسواق المال أن مؤشرات البورصة المصرية قد ارتفعت مع نهاية تداولات الاسبوع واغلق المؤشر الرئيسي عند مستوي 10256 بأحجام تداول 1.330 مليار ، نتيجة صعود الأسهم القيادية بعد وصولها لمناطق الدعم القوية والتي تعد حائط قوي علي المدي القصير لذلك حدث إرتدادة في هذة المناطق .
وأوضح الخبير في تصريح خاص ل " الفجر " أن المؤشر الرئيسي للبورصة يتحرك بين مستوي دعم 10100نقطة ومستوي مقاومة 10400نقطة علي المدي القصير .
وتوقع الخبير مع بداية الاسبوع القادم والإنتهاء من مرحلة توفيق الاوضاع وبداية سنة مالية جديدة أن تعود القوي الشرائية خاصة علي الأسهم القيادية التي إنهت مراحل التجميع في هذة المناطق إستعدادا للتجربة علي مستوي 10400نقطة ، مضيفاً أن الثبات أعلي هذا المستوي يدفعنا الي مستوي 10700 نقطة خلال الفترة القادمة .
وتوقع الخبير أيضاً أن تشهد البورصة المصرية صحوة وذلك خلال النصف الثاني من هذا العام خاصة مع استقرار الأوضاع بشكل عام ، والسيطرة تدريجياً علي جائحة كورنا ، وإنخفاض الإصابات بشكل ملحوظ يفوق 50% عن الفترة السابقة ويعني ذلك عودة الحياة الاقتصادية الى طبيعتها وبالتالي نشاط اقتصادي بشكل عام ومن ثم بالتبعية عودة نشاط سوق المال من خلال استثمارات جديدة وطروحات حديدة تعيد الحياة والازدهار للبورصة المصرية.
اما مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة فقط صعد ايضا مع نهاية تداولات الاسبوع واغلق عند مستوي 2323 وصعد 38 نقطة مع نهاية تداولات الاسبوع وعادت اسهمة للتماسك مع حدوث دوران لرأس المال السوقي وانتقال السبولة للاسهم اللتي تمر بمرحلة تجميع بعد فترة التصحيح السابقة .
ولفت الخبير الي أن المستوي الداعم هو عند مستوي 2275 نقطة ومستوي مقاومة عند 2400 نقطة ، متوقعاً استهداف مستوي 2400 نقطة خلال الأسبوع القادم ، حيث ان اسعار الاسهم أصبحت جاذبة للاستثمار علي علي المدي القصير .
وعن أبرز القطاعات المتوقع أداء جيد لها خلال الفترة القادمة ، فقد ذكر الخبير أن القطاع العقاري مازال الأكثر جاذبية للمستثمرين نتيجة لحركتة السريعة بالإضافة الي أنه قد صحح أداؤه بشكل قوي خلال الفترة السابقة ومن المتوقع عودة صعودة خلال هذا الاسبوع ، ثانيا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والذي يعد من القطاعات الواعدة خلال الفترة القادمة حيث أن اسهمة دائماً محل إهتمام غالبية المستثمرين كما أنة مر بقترة تجميع ليست بالقصيرة ومتوقع صعودة خلال الفترة القادمة مع عودة السيولة والأداء الايجابي بشكل عام والتي من المنتظر ان يختلف تماماً عن النصف الاول من هذا العام من خلال أداء قوي بدعم من الجهات المختصة.
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