"القطاع العقاري في الصدراة" .. خبير يكشف عن أبرز القطاعات المتوقع تألقها خلال النصف الثاني

قال سعيد الفقي خبير أسواق المال أن مؤشرات البورصة المصرية قد ارتفعت مع نهاية تداولات الاسبوع واغلق المؤشر الرئيسي عند مستوي 10256 بأحجام تداول 1.330 مليار ، نتيجة صعود الأسهم القيادية بعد وصولها لمناطق الدعم القوية والتي تعد حائط قوي علي المدي القصير لذلك حدث إرتدادة في هذة المناطق .









وأوضح الخبير في تصريح خاص ل " الفجر " أن المؤشر الرئيسي للبورصة يتحرك بين مستوي دعم 10100نقطة ومستوي مقاومة 10400نقطة علي المدي القصير .









وتوقع الخبير مع بداية الاسبوع القادم والإنتهاء من مرحلة توفيق الاوضاع وبداية سنة مالية جديدة أن تعود القوي الشرائية خاصة علي الأسهم القيادية التي إنهت مراحل التجميع في هذة المناطق إستعدادا للتجربة علي مستوي 10400نقطة ، مضيفاً أن الثبات أعلي هذا المستوي يدفعنا الي مستوي 10700 نقطة خلال الفترة القادمة .





وتوقع الخبير أيضاً أن تشهد البورصة المصرية صحوة وذلك خلال النصف الثاني من هذا العام خاصة مع استقرار الأوضاع بشكل عام ، والسيطرة تدريجياً علي جائحة كورنا ، وإنخفاض الإصابات بشكل ملحوظ يفوق 50% عن الفترة السابقة ويعني ذلك عودة الحياة الاقتصادية الى طبيعتها وبالتالي نشاط اقتصادي بشكل عام ومن ثم بالتبعية عودة نشاط سوق المال من خلال استثمارات جديدة وطروحات حديدة تعيد الحياة والازدهار للبورصة المصرية.









اما مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة فقط صعد ايضا مع نهاية تداولات الاسبوع واغلق عند مستوي 2323 وصعد 38 نقطة مع نهاية تداولات الاسبوع وعادت اسهمة للتماسك مع حدوث دوران لرأس المال السوقي وانتقال السبولة للاسهم اللتي تمر بمرحلة تجميع بعد فترة التصحيح السابقة .





ولفت الخبير الي أن المستوي الداعم هو عند مستوي 2275 نقطة ومستوي مقاومة عند 2400 نقطة ، متوقعاً استهداف مستوي 2400 نقطة خلال الأسبوع القادم ، حيث ان اسعار الاسهم أصبحت جاذبة للاستثمار علي علي المدي القصير .



