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نيكول سابا تنشر صورة لها بصحبة زوجها عبر "إنستجرام"

الخميس 01/يوليو/2021 - 04:55 م
بوابة الفجر
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نشرت الفنانة نيكول سابا صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.


وظهرت نيكول سابا في الصور مع زوجها، مما أثار إعجاب متابعيها.

 
وتزوجت نيكول من الفنان السوري يوسف الخال في 2011، وأنجبا طفلة أطلقا عليها اسم "نيكول".
 

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نيكول سابا، الجزء الثاني من مسلسل "الهيبة"، والذى أذيع مؤخرا ونال استحسان الجمهور.
 

مسلسل "الهيبة" بطولة تيم حسن، نيكول سابا، منى واصف، رفيق علي أحمد، أويس مخللاتي، عبدو شاهين، قصة هوزان عكو، سيناريو وحوار باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي.
 

وحلت الفنانة نيكول سابا ضيفة على برنامج "لأول مرة"، على راديو “إينرجي 92.1” الذي تقدمه وتعده إيناس سلامة الشواف.

 
وتحدثت نيكول سابا عن العديد من الأمور الحياتية التي تعرضت لها لأول مرة، وفيما يلي نستعرض أبرز تصريحاتها:

 
- بعد التغييرات العالمية الأخيرة بسبب جائحة كورونا، أصبحتُ غير متمسكة بوضع خطط طويلة المدى حتى لا تخيب ظنوني، وأتعامل حاليا حسب المؤشرات والظروف.

 
- أؤمن كثيرًا بأول الأشياء، ففي مجال عملي، أقدم مشاهدي في أول تصوير أفضل من أي إعادة، ومثل ذلك في تسجيل الأغاني.


- لا أضع عدم توافق الظروف عائقا في أي أمر ما ولكن أبدأ في التفكير بشكل مختلف، الانطباع الأول يهمني جدا وخاصة في التعامل مع الناس.

 
- أول موقع تصوير كان في منزل بالمعادي خلال تصوير مشاهد فيلم "التجربة الدنماركية" مع الزعيم عادل إمام، ولكن أول مشهد قمت بتصويره كان مشهد وصولي من المطار إلى ذلك المنزل.


- أجد أن فيلم "التجربة الدنماركية" تجربة فارقة في تعامل الجمهور معي كممثلة رغم معرفته بي من حفلات الفور كاتس.


- كثيرون منا ينبهرون بالأمور في أولها ولكن بعد ذلك يصبح التعود أمرا مختلفا.

 
- لا يمكن القول بأن الحب الأول وهم، ولكن الحب في سن كبيرة يكون عاقلا أكثر من أي شيء.

 
وكانت نيكول سابا أحيت واحدة من أرقي السهرات الرمضانية التي تميزت بأجواء الفخامة والرقي داخل خيمة "سي السيد" بفندق الماسة.

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