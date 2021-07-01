وعد جديد من موسيماني لنجم الأهلي.. طالع التفاصيل

كشف مصدر مسئول داخل النادى الأهلى عن وعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لجناح الفريق محمود عبد المنعم كهربا، حول مشاركته خلال الفترة المقبلة.





وأوضح المصدر، أن محمود كهربا جناح النادي الأهلي، حصل على وعد من جانب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى بمشاركته فى عدد دقائق أكبر خلال الفترة المقبلة وبداية من مواجهة فريق بيراميدز فى مسابقة الدورى الممتاز.





وأشار المصدرفي تصريحاته، إلى أن محمود كهربا سوف يعود بشكل تدريجى والأقرب أن يشارك فى 45 دقيقة كاملة وذلك بعد مشاركته فى الدقائق الآخيرة خلال بعض المباريات الآخيرة.





ونال محمود كهربا إشادة موسيمانى فى الساعات الماضية، فى ظل اجتهاد اللاعب فى التدريبات بشكل كبير وتمكنه من الحفاظ على وزنه.



