ماذا قدم ريبيري في إيطاليا بعد رحيله رسميا عن فيورنتينا؟

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي بشكل رسمي اليوم الخميس، رحيل الفرنسي فرانك ريبيري البالغ 38 عاما عن "الفيولا" بعد نهاية عقده في منتصف الليلة الماضية.





ونشر الحساب الرسمي للنادي على "تويتر" رسالة قصيرة لريبيري، تضمنت الشكر له على ما قدمه للفريق، خلال الموسمين الماضيين.





وأفادت تقارير بأن اللاعب الفرنسي أجرى محادثات مع النادي لتمديد العقد، لكنه لم يتوصل لاتفاق، لتنتهي علاقتهما بتوجيه الشكر لنجم بايرن ميونخ السابق على الفترة التي قضاها مع "الفيولا".





وانضم ريبيري لصفوف فيورنتينا في أغسطس 2019، بصفقة مجانية، ولعب في صفوف "الفيولا" 51 مباراة، وسجل 5 أهداف وصنع 10 أخرى. كما عانى من سلسلة من الإصابات أبعدته لفترات طويلة عن الفريق.





وخاض ريبيري مسيرة احترافية طويلة، وكانت بداية تألقه مع مارسيليا الفرنسي (2005-2007) ثم انتقل إلى بايرن ميونخ الذي رحل عنه بعد 12 عاما، ليخوض تجربة قصيرة مع فيورنتينا.



