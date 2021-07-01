حبس 5 أشخاص متهمين بقتل عامل في السلام

قررت النيابة العامة حبس 5 أشخاص بتهمة التشاجر مع أخرين مما أسفر عن مصرع شخص بمنطقة السلام بدائرة القسم، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة تحريات المباحث.



تلقى قسم شرطة السلام أول بالقاهرة بلاغا، من أحد المستشفيات باستقباله خمسة أشخاص مصابين بطلقات نارية، بينهم متوفى.



وبالانتقال والفحص تبين وجود خلافات سابقة بين المجنى عليهم وآخرين 5 أشخاص، حيث توجهوا للمنطقة سكن المجنى عليهم لحل النزاع بينهما فحدثت بينهم مشادة تطورت إلى مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية من الأسلحة النارية المشار إليها محدثين ما بهم من إصابات والتي أودت بحياة أحدهم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم الأسلحة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة،



وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.